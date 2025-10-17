پخش زنده
رئیس اداره صنعت معدن و تجارت گرمسار از تشدید بازرسی از واحدهای صنفی به خصوص عرضه کنندگان کالاهای اساسی خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مسعود علیزاده گفت : در ۷ ماهه امسال ، هزار و ۶۰۲ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام و ۳۳۰ پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است .
علیزاده افزود: این پرونده ها منجر به صدور رای تخلف صنفی ۲۵ میلیارد ریالی شد.
به گفته وی ، بیشتر تخلفات درج نکردن قیمت، گران فروشی ، نداشتن پروانه کسب و کار ، قاچاق کالا و عرضه خارج از شبکه بود .