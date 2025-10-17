به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،امام جمعه کرمان درباره نسل‌کشی کودکان و زنان فلسطینی بیان کرد: با وجود همه زر و زور و تزور و در اختیار داشتن قدرت رسانه‌ای دنیا برای آنکه باریکه کوچک غزه را با خاک یکسان و مردم را مجبور به مهاجرت و مجاهدان را قتل عام و به زور اسرای خود را آزاد کنند؛ به هیچیک از اهداف خود نرسیدند و نشان داد اراده قوی می‌تواند در مقابل همه عوامل دنیوی بایستد و پیروز شود.

امام جمعه کرمان سخنان سخیف و همراه با تناقض ترامپ در خصوص ایران را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: جمهوری اسلامی به عنوان پرچم‌دار گفتمان مهدوی به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی شکل گرفت و مردم با خدای خود عهد کردند این مسیر را با همه سختی‌ها طی کرده و بیرق عدالت‌خواهی را به دست صاحب اصلی آن بسپارند و این سخنان هیچ اثری در اراده این ملت نخواهد گذاشت.

امام جمعه کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه جنگ ترکیبی با همه قوا در دو محور "روایت‌سازی" و "روایت‌پردازی" بر ما تحمیل شده؛ تصریح کرد: دشمن همه ظرفیت خود را به کار گرفته تا اخبار و تحلیل‌ها را تحریف کند.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی با تأکید بر لزوم هوشیاری و مراقبت نسبت به هر دو محور؛ با انتقاد شدید از اینکه به اسم ورزش و فرهنگ و جشنواره و ... گاهی حوادثی رقم می خورد که پنجه به روی ارزش‌ها می کشد تا مجموعه‌ای را ناراحت و ذهن آنها را کدر کند؛ تذکر داد: دست اندرکاران و ناظران باید مراقبت و با هر گونه اهمال‌کاری برخورد کنند؛ درست نیست جامعه را به سمتی کشید که جریان‌سازی از آن به سمت خواست دشمن برود.

وی افزود: چرا برخی متوجه جنگ نیستند و در کار خود اهمال و برخی حادثه‌ها را درست تحلیل نمی‌کنند؟! چرا شرایط کشور را حس نمی‌کنید و به دشمنی‌های دشمن بی توجه هستید؟

وی با اشاره به روز صادرات گفت: به خصوص در خصوص صادرات غیرنفتی دو موضوع مهم است؛ صادرات؛ اقتصاد کشور را رونق داده و صدور دانش و پایه اقتدار یک کشور است و خلاقیت و دانش یک کشور را در معرض دید دنیا قرار می‌دهد.

خطیب جمعه کرمان همچنین سالروز شهادت آیت‌الله سیدمصطفی خمینی را تسلیت گفت و از آن به عنوان نقطه عطفی در پیروزی انقلاب اسلامی یاد کرد.