به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دستگاه تشخیص پت اسکن به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های تشخیص و درمان سرطان، سال گذشته در این بیمارستان نصب و فعال سازی شده است.

بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) دزفول پس از بیمارستان محک مجهزترین بیمارستان درمان سرطان در کشور است.

تمام خدمات ارایه شده در این بیمارستان از جمله رادیوتراپی، شیمی درمانی، پت اسکن، آنژیوگرافی قلب، ویزیت بیماران، آزمایشگاه و همچنین اسکان و غذای بیماران و همراه آنها در این بیمارستان به صورت رایگان است.

بیمارستان خیریه سرطانی امام حسین مجتبی (ع) در هشت طبقه و زیربنای ۹ هزار مترمربع ظرفیت ۱۰۵ تخت بیمارستانی دارد که هم اکنون سه طبقه از این بیمارستان همچنان به بهره برداری نرسیده است.