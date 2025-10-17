با فرا رسیدن فصل پاییز، خیابان‌ها و بوستان‌های همدان رنگی تازه به خود گرفته‌اند و هوای خنک پاییزی، نوید روز‌های کوتاه‌تر و دل‌انگیزتری را می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بوستان‌ها و تفرجگاه‌های همدان از جمله بلوار ارم، گنجنامه، پارک مردم و عباس‌آباد، این روز‌ها میزبان مردمی هستند که برای تماشای جلوه‌های رنگارنگ پاییز به طبیعت آمده‌اند.

یکی از شهروندان همدانی گفت: پاییز در همدان زیباتر از هر جای دیگر است، بوی خاک نم‌خورده و صدای خش‌خش برگ‌ها حس زندگی می‌دهد.

یکی دیگر از شهروندان تأکید کرد: پاییز در همدان، فصلی است برای تغییر و آرامش فصلی که با هر نسیمش، شعر و خاطره‌ای تازه در دل مردم این شهر زنده می‌شود.