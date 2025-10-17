امام جمعه سلماس با تأکید بر لزوم رسیدگی فوری به مطالبات مردم، خواستار تأمین درمانگاه در تازه‌شهر، ایجاد نانوایی در مسکن‌های مهر و رفع نیاز‌های اساسی ساکنان شد.

او همچنین از اداره صنعت، معدن و تجارت خواست تا نظارت خود بر قیمت‌ها را افزایش دهد و از هرگونه گران‌فروشی و افزایش غیرمنطقی جلوگیری کند.

در بخش دیگری از سخنان خود، امام جمعه سلماس با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی گفت: رژیم صهیونیستی بداند در برابر مردم ایران نمی‌تواند هیچ کاری کند و ملت ایران نقشه‌های شوم آنان را نقش بر آب کرده است.

او بر ضرورت حفظ هوشیاری و وحدت در برابر دشمنان تأکید کرد.

امام جمعه سلماس همچنین با گرامیداشت سالروز پیوند اولیا و مربیان، این مناسبت را فرصتی ارزشمند برای تعامل سازنده میان خانواده و مدرسه دانست و بر تقویت همکاری‌ها در مسیر تربیت نسل آینده تأکید کرد.