به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه شهرستان پلدشت ظهر امروز در خطبه‌های این هفته نماز با اشاره به اجلاس شرم‌الشیخ گفت: هفته‌ای که سپری شد شاهد حضور برخی از کشور‌ها در اجلاس شرم‌الشیخ برای صلح بین رژیم صهیونیستی و برخی کشور‌ها بودیم که توهین و باج‌خواهی ترامپ بیش از همه بازتاب زیادی داشت

حجت الاسلام جمشیدی خاطر نشان کرد: ترامپ در اجلاس شرم‌الشیخ عراق را تحقیر کرد و گفت، نفتشان زیاد است؛ اما عقلشان کم؛ السودانی را به سوءمدیریت منابع نفتی متهم کرد و از مدیریت دیگر کشور‌ها تمجید نمود.

امام‌جمعه پلدشت افزود: ترامپ با السیسی مقابل دوربین‌ها دست نداد و در دیدار با نماینده امارات مقابل خبرنگاران او را به «مقدار نامحدودی پول نقد» تشبیه کرد.

وی اظهار کرد: برای ترامپ اینها نه متحدند، نه شریک منطقه‌ای بلکه صرفاً گاوصندوق‌های پر از دلار هستند که هر وقت نیاز باشد باز می‌شوند.

جمشیدی با اشاره به اینکه صهیونیست‌ها ده‌ها بار آتش‌بس را نقض کردند، گفت: سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد، تیراندازی صهیونیست‌ها به سمت شهروندان فلسطینی نقض آشکار آتش‌بس است و حتی در آیه ۱۰۰ سوره بقره در خصوص بدعهدی یهود آمده است، هر بار یهود پیمانی باخدا و پیامبر بستند جمعی از آنان آن را دور افکندند، حقیقت این است که بیشتر آنها ایمان ندارند.

جمشیدی با اشاره به موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان چهارمین کشور جهان موفق شد داروی ضدسرطان ایبروتینیب را تولید کند و مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات سوئیس از بین یک هزار و ۱۰۰ اختراع جهانی به جوانان کشورمان رسید.

امام‌جمعه پلدشت افزود: دانشمندان پزشکی هسته‌ای ایران موفق به ساخت دارویی شدند که قادر است بیماری آلزایمر را ۲۰ سال زودتر تشخیص دهد و جوانان دانشگاهی کشورمان یک نوع چمن جدید تولید کردند که ۷۰ درصد کمتر آب مصرف می‌کند و مقاومت بالاتری نسبت به فشرده‌شدن زیر پا‌ها دارد..