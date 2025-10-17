به مناسبت فرارسیدن هفته ملی نابینایان، مراسم بزرگداشت روز جهانی عصای سفید در هرمزگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ استاندار هرمزگان در این مراسم با تاکید بر لزوم مشارکت نابینایان در تصمیم گیری‌ها گفت: از سه نماینده انجمن نابینایان دعوت می‌کنم تا با حضور در جلسات شورای برنامه‌ریزی استان، مطالبات نابینایان و کم‌بینایان را به‌صورت مستقیم بیان کنند.

محمد آشوری این اقدام را گامی برای تحقق عدالت اجتماعی و توجه به حقوق این قشر دانست.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان نیز گفت: ۵ هزار و ۷۴ نابینا و کم‌بینا زیر پوشش بهزیستی استان هستند. جهانشاهی افزود: از این شمار، ۳۷۹ تن دارای معلولیت بینایی خیلی شدید، هزار و ۴۵۸ نفر معلولیت شدید و هزار و ۳۹۷ نفر دارای معلولیت بینایی متوسط هستند.

وی با اشاره به ضرورت پیشگیری از انواع معلولیت‌ها گفت: بخشی از تلاش‌های سازمان به اجرای برنامه‌های پیشگیرانه همچون پیشگیری از تنبلی چشم اختصاص یافته است.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان گفت: پارسال ۱۱۷ هزار و۵۴۱ کودک معادل ۹۸ درصد کودکان ۳ تا ۶ سال استان تحت پوشش برنامه پیشگیری از تنبلی چشم قرار گرفتند.

جهانشاهی افزود: براساس معاینات صورت گرفته، از این شمار ۵ هزار و۶۷۲ کودک به سطح دوم ارجاع و ۲ هزار و۳۰۰ کودک با تشخیص اختلالات بینایی از جمله تنبلی چشم، استرابیسم، عیوب انکساری و انحراف چشم تحت درمان قرار گرفتند.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان گفت: با اجرای این برنامه، از بروز تنبلی چشم و خطر نابینایی در بزرگسالی در ۲۶۰ کودک دارای اختلال تنبلی چشم پیشگیری شد.

بیشتر بخوانید:پیگیری دغدغه وام مددجویان بهزیستی هرمزگان

جهانشاهی افزود: ۲۵۴ کودک کمک هزینه عینک دریافت کرده و ۱۲ کودک نیازمند به عمل جراحی نیز به صورت رایگان عمل شدند.

وی گفت: این اداره کل کوشیده با ایجاد اشتغال برای استقلال و توانمندسازی ۱۹۵ مددجو گام‌های مؤثری بردارد.

جهانشاهی افزود: در حوزه دانش‌آموزی، هزار و ۳۵۹ دانش‌آموز دارای معلولیت از کمک‌هزینه تحصیلی بهره‌مند شده‌اند.

وی گفت: در حوزه دانشجویی نیز ۴۰۰ دانشجوی نابینا و کم‌بینا با ثبت اطلاعات تحصیلی خود، از خدمات حمایتی بهزیستی همچون شهریه دانشگاه و سایر امکانات آموزشی بهره‌مند شدند.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان افزود: امسال تجهیزات کمک‌بینایی برای ۲۱۰ نفر به ارزش ۵۷۹ میلیارد ریال، پرداخت کمک‌هزینه توانبخشی، وسایل کمک‌توانبخشی، خدمات پیراپزشکی و خدمات دندان‌پزشکی ارائه شد.

جهانشاهی با اشاره به فعالیت مرکز روزانه توانبخشی ویژه اختلالات بینایی خلیج فارس گفت: این مرکز با ظرفیت ۵۰ نفر، برای ۳۰ نفر یارانه دریافت می‌کند.

برگزاری سرود، دکلمه و شعر رنگ و رونمایی از نقشه برجسته استان ویژه نابینایان از برنامه‌های این مراسم بود.