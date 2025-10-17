نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه: حجاب از واجبات الهی است و در قرآن کریم به رعایت آن سفارش شده است.

حجاب واجب الهی است و در قرآن کریم به رعایت آن سفارش شده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در خطبه‌های نماز جمعه امروز به ۲۵ مهر که در تقویم ایران اسلامی به روز نسل کشی زنان و کودکان فلسطینی نام گرفته اشاره کرد و گفت: آمریکا بار‌ها رزمندگان فلسطینی را تهدید کرده است و گفته اگرآنچه که ما می‌خواهیم انجام نشود فلسطین تبدیل به جهنم می‌شود.

آیت الله غفوری با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا پس از جنگ ۱۲ روزه دفاع مقدس ادعا می‌کند که این صلح کار ما بوده است افزود: رئیس جمهور آمریکا بار‌ها نسبت به ملت ایران با وقاحت و بی شرمی تمام سخن گفته است.

امام جمعه کرمانشاه اظهار داشت: کسانی که از روی غفلت حجاب خود را که واجب الهی است رعایت نمی‌کنند باید بدانند که این امر صرفا مربوط به حکومت نیست بلکه بنیانگذارش خدایی است که در قرآن کریم به حفظ آن امر فرموده است.