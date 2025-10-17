دولت برزیل، به دنبال اظهارات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا درباره ارزیابی گزینه‌های نظامی و عملیات مخفیانه سیا برای سرنگونی نیکولاس مادورو، ضمن مخالفت قاطع خود با هرگونه اقدام نظامی علیه ونزوئلا نسبت به پیامد‌های انسانی و امنیتی یک درگیری احتمالی در منطقه هشدار داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، به نقل از رسانه‌های ونزوئلا؛ دولت برزیل با صدور بیانیه‌ای رسمی استفاده از زور و هرگونه مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا را به شدت رد کرد.

این موضع پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اذعان کرد واشنگتن در حال بررسی گزینه‌های نظامی و عملیات اطلاعاتی ویژه برای براندازی دولت نیکولاس مادورو است.

سلسو آموریم، وزیر امور خارجه سابق و مشاور ارشد رئیس‌جمهور برزیل با تاکید بر تعهد تاریخی این کشور به اصل عدم مداخله و دیپلماسی، حضور ناو‌های جنگی آمریکا در نزدیکی سواحل ونزوئلا را باعث نگرانی دانست و نسبت به پیامد‌های انسانی چنین اقدامی هشدار داد.

آموریم با اشاره به بیش از ۲ هزار کیلومتر مرز مشترک برزیل و ونزوئلا، تاکید کرد: وقوع یک بحران انسانی می‌تواند منجر به آوارگی گسترده و تهدید جدی برای امنیت و ثبات ایالت رورایما و جوامع آمازون در شمال برزیل شود.

منابع دیپلماتیک فاش کردند، لولا دا سیلوا به صورت تلفنی مخالفت خود را با هرگونه استفاده از زور مستقیماً به ترامپ اعلام و بر لزوم حفظ کانال‌های گفت‌و‌گو باوجود اختلافات با دولت ونزوئلا تاکید کرده است.

این در حالی است که هم‌زمان با تشدید تهدیدها، پنتاگون حضور نظامی خود در دریای کارائیب را با اعزام ۱۰ هزار سرباز و تجهیزات پیشرفته به نزدیکی ونزوئلا افزایش داده است.

دونالد ترامپ نیز تصریح کرده، امکان انجام حملات نقطه‌ای در خاک ونزوئلا با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر وجود دارد، ادعایی که کاراکاس آن را بهانه‌ای برای مداخله مستقیم می‌داند.

آموریم، وزیر امور خارجه سابق و مشاور ارشد رئیس‌جمهور برزیل در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از صلح، تقویت نهاد‌های گفت‌و‌گو و مخالفت با جنگ، محور سیاست خارجی برزیل باقی خواهد ماند و هشدار داد برزیل هرگز شریک دیگری برای برافروختن آتش جنگ در آمریکای جنوبی نخواهد بود.