با معرفی روستای کندلوس به عنوان یکی از سه روستای ایرانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو، این روستا به جهانیان معرفی شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ گفت: هشت روستای ایران امسال برای ثبت در فهرست روستای جهانی هدف گردشگری معرفی شده بودند که پس از داوری علاوه بر روستای کندلوس، دو روستا در استان کرمان و هرمزگان توانستند حائز رتبه ثبت روستای جهانی گردشگری شوند.

حسین ایزدی با تبریک این افتخار به مردم ایران و مازندران افزود: با ثبت روستای کندلوس در فهرست روستای جهانی هدف گردشگری قطعا ورود گردشگران خارجی بیشتر خواهد شد و اقتصاد پایدار در این حوزه برای منطقه رقم خواهد خورد

او با بیان اینکه روستا‌های زیادی در مازندران می‌توانستند در این فهرست قرار بگیرند، ادامه داد: انتخاب کندلوس به عنوان روستای جهانی مقدمه‌ای برای معرفی روستا‌های دیگر استان به عنوان هدف گردشگری است

رقابت ۶۵ کشور برای ثبت در فهرست جهانی





موسویان کارشناس ثبت پرونده روستای کندلوس نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با بیان اینکه ۶۵ کشور جهان برای ثبت روستا‌های خود در فهرست روستای جهانی هدف گردشگری رقابت کردند، گفت: پرونده بیش از ۲۷۰ روستا به دبیرخانه سازمان گردشگری ارسال شده بود.

او افزود: ارزیابی روستا‌ها و انتخاب بر اساس فاکتور‌های ۹ گانه پایداری اجتماعی، پایداری محیط زیست، زنجیره ارزش حاکمیت، ولویت دهی به گردشگری، زیرساخت ها، ارتباطات، ایمنی سلامت و منابع فرهنگی انجام شد.





موسویان ادامه داد: گروه ارزیابی روستا‌ها برای انتخاب روستای هدف گردشگری در هر بخش متفاوت بود و در نهایت، آرا و امتیازات هر گروه در یک کارگروه و کمیته مشورتی تجمیع و اعلام شد.





او افزود: روستایی که امتیاز بالای هشتاد را کسب می‌کرد به عنوان روستای هدف گردشگری انتخاب می‌شود.



