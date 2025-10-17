به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، یک کوهنورد بر اثر حادثه ریزش کوه در بنکوه گرمسار جان باخت .

سعید مجیدی رئیس جمعیت هلال احمر گرمسار گفت: ریزش کوه در اطراف قلعه تاریخی استوناوند بنکوه گرمسار رخ داد و بر اثر آن یکی از ۶ نفر تیم کوهنوردان گرمسار در محل جان باخت .

وی با بیان اینکه این حادثه حوالی ساعت ۱۱ صبح امروز گزارش شد گفت : کوهنورد متوفی مرد ۴۰ ساله است و پیکر بی جانش با کمک نیرو‌های اورژانس و آتش نشانی به پایین کوه منتقل شد.

به گفته وی ، سایر کوهنوردان مصدومیتی نداشتند.