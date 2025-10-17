رئیس‌جمهور ونزوئلا، از جامعه جهانی خواست، با اطلاع‌رسانی شفاف درباره واقعیت‌های ونزوئلا، با سیاست‌های تجاوزگرانه آمریکا و تلاش‌های بی‌ثبات‌ساز سازمان سیا مقابله کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ نیکلاس مادورو، با اشاره به سابقه تاریک مداخلات سیا در منطقه، گفت: کودتا‌های سازمان‌یافته توسط سیا؛ ما را به یاد ۳۰ هزار نفر ناپدید شده در جریان کودتا علیه آرژانتین، و ۵ هزار کشته شده در جریان کودتای پینوشه در شیلی می‌اندازد، تا چه زمانی باید شاهد ادامه این کودتا‌ها باشیم؟ مردم آمریکای لاتین این مداخلات را نمی‌خواهند، نیازی به آنها ندارند و آنها را قاطعانه طرد می‌کنند.

رئیس‌جمهور ونزوئلا همچنین با تأکید بر لزوم انعکاس حقیقت ونزوئلا برای مردم آمریکا، افزود: ونزوئلا خواهان جنگ در منطقه کارائیب و آمریکای جنوبی نیست و ما بر صلح و همزیستی، حاکمیت ملی و رد هرگونه مداخله خارجی تأکید داریم.

وی در واکنش به مجوز رئیس‌جمهور آمریکا برای انجام عملیات مخفیانه سیا در این کشور، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را به خاطر نقش‌آفرینی در کودتا‌ها و فجایع انسانی دهه‌های اخیر آمریکای لاتین به شدت محکوم کرد.