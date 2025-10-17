پخش زنده
«در آغوش درخت» در ادامه درخششهای بینالمللی، برنده جایزه بهترین فیلم بلند مسلمانان کانادا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «در آغوش درخت» در ادامه حضورهای بینالمللی، فیلم سینمایی «در آغوش درخت» به کارگردانی بابک خواجهپاشا و تهیهکنندگی محمدرضا مصباح و سجاد نصراللهینسب، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم بلند از جشنواره بینالمللی فیلم مسلمانان کانادا (Muslim International Film Festival) شد.
ششمین دوره این جشنواره امسال از ۱۰ تا ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ (برابر با ۱۸ تا ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴) در کانادا برگزار شد.
این جشنواره با هدف ایجاد بستری برای هنرمندان و مخاطبان مسلمان در صنعت جهانی سینما تأسیس شده و از سال ۲۰۱۹ تاکنون، میزبان فیلمسازان و علاقهمندان از سراسر جهان در شهر تورنتو است تا از روایتهای اصیل و جسورانه در عرصه فیلم تقدیر کند.
فیلم «در آغوش درخت» که پیشتر نیز در جشنوارههای داخلی و خارجی با استقبال چشمگیر منتقدان و مخاطبان مواجه شده بود، با کسب این این جایزه، بار دیگر توانایی سینمای ایران در خلق آثار تأثیرگذار و رقابتی در سطح جهانی را به اثبات رساند. داستان این فیلم که با نگاهی لطیف و انسانی به مسائل خانوادگی و اجتماعی میپردازد، توانسته است با روایت قدرتمند و کارگردانی هنرمندانه بابک خواجهپاشا، توجه مخاطبان و داوران بینالمللی را به خود جلب کند.
این فیلم پیش از این نیز در جشنوارههای مختلف داخلی و بینالمللی مورد توجه قرار گرفته بود و جوایز متعددی را به دست آورده است.
«در آغوش درخت» محصول مشترک سازمان سینمایی سوره و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است و پخش بینالمللی آن را مرکز بینالملل سوره بر عهده دارد.