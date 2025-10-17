پخش زنده
اعضا شرکتی دانش بنیان در شیراز با استفاده از فناوریهای به روز توانستهاند تا روزی هزار بشکه نفت را از چاههایی که تولید نداشتند، استخراج کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهندسان این شرکت دانش بنیان توانستهاند با فناوریهای به روز تا روزی هزار بشکه نفت را از چاههایی که تولید نداشتند، استخراج کنند.
این شرکت که قراردادی را با شرکت نفت ایران امضا کرده، کار رسوب زدایی و افزایش استخراج نفت را برعهده دارد.
رییس پارک علم و فناوری فارس گفت: در مرکز رشد نفت، گاز و پتروشیمی این پارک ۴۰، شرکت تخصصی در این حوزه فعالیت میکنند.
ذوالقدر با بیان اینکه این شرکتها تولیدات متنوع و پرکاربردی برای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی دارند، افزود: تولیدات برخی از شرکتها نیاز این صنعت از واردات را بی نیاز و از خروج ارز جلوگیری کردهاند.