خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سرهنگ «سیدمختار باویر» فرمانده انتظامی شهرستان دهلران اظهار داشت: در پی کسب خبر مبنی بر نگهداری و قاچاق پرندان وحشی در یکی از روستا‌های اطراف شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی عین خوش در معیت نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پس از هماهنگی با مقام قضایی، ۱ نفر شکار غیرمجاز پرندگان را دستگیر و از این متخلف یک بهله شاهین شکاری به ارزش ۸ میلیارد ریال و تعداد ۱۱ قطعه کبوتر وحشی کشف و ضبط گردید.

سرهنگ باویر در خاتمه گفت: متهم پس از تشکیل پرنده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.