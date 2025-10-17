پخش زنده
رئیس سازمان بسیج رسانه خوزستان گفت: امسال جشنواره ابوذر خوزستان در راستای کیفی سازی، ایجاد رقابت رسانهای، تقویت محور رسانهای استان، امید آفرینی، مطالبهگری و مقابله با هجمه رسانههای معاند برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سجاد بهمئی اظهار کرد: امسال دهمین جشنواره رسانهای ابوذر استان خوزستان در ۱۱ محور و ۴ بخش ویژه مطالبهگری رسانه و ۱۰ قالب برگزار میشود.
وی افزود: شعار سال، دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، مکتب شهید سلیمانی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، مقابله با آسیبهای اجتماعی، خانواده، جامعه، فرزندآوری، سبک زندگی ایرانی اسلامی، اربعین امام حسین (ع)، سازندگی و محرومیت زدایی، راویان پیشرفت، اشتغال امید و نشاط آفرینی، جهاد خدمت، جهاد تبیین، جهاد امیدآفرینی و پیوند رسانه و صنعت (آب، برق، نفت، فولاد) از جمله محورهای این جشنواره هستند.
بهمئی ادامه داد: گزارش خبری، گزارش تحلیلی و تحقیقی، مصاحبه، یاداشت و سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشن گرافی، عکس، کلیپ و گزارش ویدیوئی، مستند و پادکست از جمله قالبهای نهمین جشنواره ابوذر هستند.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان خوزستان گفت: آثار باید از طریق آدرس https://digiform.ir/wd۴۷۶bb۴۰ یا شماره ۰۹۳۸۲۹۵۸۶۵۳ حداکثر تا تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.
وی ادامه داد: همچنین اثر ارسالی باید در یکی از رسانههای مکتوب، مجازی، دیداری و شنیداری دارای مجوز در بازه زمانی ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ منتشر شده باشد و هر شرکت کننده میتواند در دو محور و در هر محور دو اثر ارسال کند. آثار برگزیدگان این جشنواره جهت شرکت و حضور در جشنواره ابوذر ملی ارسال خواهند شد.