به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در اجلاس سازمان جهانی گردشگری که روز جمعه ۲۵ مهرماه (17 اکتبر) در شهر هویژو چین با حضور استاندار کرمان، مدیرکل میراث فرهنگی استان و سایر مقامات وزارت میراث فرهنگی کشورمان برگزار شد، سه روستای "سهیلی" قشم، "شفیع‌آباد" شهداد از توابع استان کرمان و "کندلوس" مازندران به عنوان سه روستای جهانی گردشگری برگزیده و معرفی شدند.

محمدعلی طالبی استاندار کرمان که به همین منظور به چین سفر کرده است، در ویدئویی این انتخاب را آغاز لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵ دانست و گفت: جهان به احترام شفیع‌آباد ایستاد و این روستا به عنوان روستای گردشگری جهانی انتخاب شد.