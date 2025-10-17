پخش زنده
روستای شفیعآباد بخش شهداد از توابع شهرستان کرمان به عنوان بهترین روستای گردشگری جهان در سال ۲۰۲۵ برگزیده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در اجلاس سازمان جهانی گردشگری که روز جمعه ۲۵ مهرماه (17 اکتبر) در شهر هویژو چین با حضور استاندار کرمان، مدیرکل میراث فرهنگی استان و سایر مقامات وزارت میراث فرهنگی کشورمان برگزار شد، سه روستای "سهیلی" قشم، "شفیعآباد" شهداد از توابع استان کرمان و "کندلوس" مازندران به عنوان سه روستای جهانی گردشگری برگزیده و معرفی شدند.
محمدعلی طالبی استاندار کرمان که به همین منظور به چین سفر کرده است، در ویدئویی این انتخاب را آغاز لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵ دانست و گفت: جهان به احترام شفیعآباد ایستاد و این روستا به عنوان روستای گردشگری جهانی انتخاب شد.