امام جمعه کیش با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، گفت: دشمنان برابر مقاومت ملتها به زانو درمیآیند و امنیت منطقه باید به دست ملتها و دولتهای منطقه تأمین شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجتالاسلام والمسلمین بینیاز در خطبههای نمازجمعه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی، گفت: رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف خود ناکام ماند و موج اعتراضات جهانی علیه این رژیم بیسابقه است.
او افزود: محور مقاومت، امروز منسجمتر از گذشته برابر اشغالگری ایستاده و تنها راه پایان یافتن ظلم و جنایت، مقاومت است.
امام جمعه کیش، با محکومیت جنایات صهیونیستها، افزود: آتشبس اخیر بین رژیم صهیونیستی و غزه نشان داد مقاومت توانسته دشمن را وادار به عقبنشینی کند، باید هوشیار و آماده بمانیم، چرا که دشمن قابل اعتماد نیست.
حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز با تأکید بر حفظ عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی کشور، گفت: جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی باید مقتدر، مستقل و بر اساس منافع ملت عمل کند و قطعا آیندهای روشن و عزت مند برای کشور رقم خواهد خورد.
امام جمعه کیش با اشاره به اهمیت نماز و نقش آن در تعالی انسان، گفت: نماز سرنوشت انسان را رقم میزند و حیات طیبه را برای او فراهم میکند، باید از همه ابزارها برای تربیت نسل مقید به نماز استفاده کرد و ترویج فرهنگ نماز، دغدغه اصلی مسئولان و نهادهای مختلف، بهویژه تشکلهای مردمی باشد.
حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز با اشاره به اینکه حیات طیبه از طریق عبادت و ارتباط با خداوند حاصل میشود، افزود: در کیش باید برنامهریزی منسجمی برای حضور بیشتر مردم، بهویژه جوانان و نوجوانان در مساجد و نمازهای جماعت انجام شود.
او افزود: ساماندهی نمازخانههای عمومی و برپایی نماز در ادارات باید در دستور کار قرار گیرد.
امام جمعه کیش، با اشاره به هفته تربیت بدنی و ورزش، تصریح کرد: اسلام در کنار توجه به کمال روحی و معنوی انسان، سلامت جسم را نیز مورد تأکید قرار داده، عقل سالم در بدن سالم تحقق مییابد و ورزش موجب شادابی، سلامت و توانمندی انسان میشود.
حجت الاسلام و المسلمین بینیاز با بیان اینکه در قانون اساسی، تربیت بدنی و ورزش همگانی در کنار آموزش رایگان از وظایف دولت اسلامی ذکر شده است، گفت: کیش ظرفیتهای مطلوبی در حوزه ورزش دارد و باید از این فرصت برای ارتقای سلامت جسمانی ساکنان و گردشگران بهرهبرداری شود.
امام جمعه کیش، توجه به ورزشهای قهرمانی، سنتی، دریایی و نیز فراهمسازی اماکن ورزشی ویژه بانوان را از الزامات برنامهریزی در حوزه تربیت بدنی برشمرد.
او تشکیل کارگروه ساختاری و توانمند در حوزه ورزش و جوانان را ضروری دانست و افزود: ورزش باید بستری برای رشد، ارتقا و سلامت جوانان باشد.
امام جمعه کیش، با اشاره به روز صادرات گفت: اقتصاد کشور نباید تکمحصولی باشد، باید همزمان با تقویت تولید، بر توسعه صادرات تمرکز کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز، افزود: سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، دو رکن اساسی دارد که تولید و صادرات است.
او با بیان اینکه مناطق آزاد کشور از جمله کیش برای تقویت تولید و صادرات ایجاد شدهاند، گفت: کیش میتواند با تمرکز بر اقتصاد دریا محور، فناوریهای نو و محصولات دانشبنیان، به قطب صادرات خدمات و فناوری تبدیل شود و این امر نیازمند سرمایهگذاری، زیرساختهای قوی و نگاه بلندمدت مدیران است.
امام جمعه کیش، با اشاره به روز آمار و برنامهریزی، گفت: تصمیمگیریهای دقیق نیازمند آمار صحیح و برنامهریزی علمی است و آمار واقعی، سیاستگذاری هوشمند و اجرای درست سه رکن حل مشکلات مدیریتی و اقتصادی کشور هستند.