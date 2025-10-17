امام جمعه کاشان: اگر مردم وارد میدان اقتصاد و به خصوص تولید شوند، رونق اقتصادی شکل می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در جمع نماز گزاران این شهر، گفت: اگر تولید و صادرات در کشور به درستی اجرا شود، رونق اقتصادی و اشتغالزایی در جامعه شکل می‌گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به هفته تربیت بدنی و ورزش، از موفقیت ورزشکاران در کسب نشان‌های رنگارنگ در مسابقات ملی و بین‌المللی تمجید کرد و افزود: جامعه ورزش و ورزشکاران همچون رزمندگان عرصه نظامی در دفاع از عزت و افتخار کشور نقش اساسی دارند.

خطیب جمعه کاشان، همچنین یاد شهدای ورزشکار به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر را گرامی داشت.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در شرم الشیخ مصر در نشست به اصطلاح صلح در غزه نیز اشاره کرد و افزود: ترامپ در این اجلاس از تحمیل جنگ ۱۲ روز به ایران و حمله به تاسیسات هسته‌ای کشور حمایت و ادعا کرد، این عملیات هراس کشور‌های منطقه از ایران هسته‌ای را از بین برده است.

وی گفت: این سیاست ایران هراسی ترامپ و غرب نخ نما شده، هر چند شاید برای سیاستمداران غربی برای پیشبرد اهداف خود منفعت داشته باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با یادآوری سالگرد شهادت شهید یحیی سنوار فرمانده‌ای که به‌عنوان نماد مقاومت در مقاومت فلسطین شناخته می‌شود گفت: همراه داشتن تسبیح تربت حضرت سیدالشهدا (ع) در هنگام شهادت شهید سنوار پیام مهمی دارد و نشان‌دهنده آن است که راه نجات در همه امور، بویژه راه اهل‌بیت ادامه دارد.