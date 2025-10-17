به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، میرموسی میری نژاد گفت: زمینی به مساحت ۴۰۶مترمربع توسط آقای حسن رمضان پور جهت احداث پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در مسیر جاده ورجوی مراغه اهدا شد.

میری نژاد افزود: هدف از ایجاد این پایگاه در روستای ورجوی تقویت خدمات فوریت‌های پزشکی و تسهیل دسترسی مردم شریف منطقه ورجوی و شهرک صنعتی مراغه به خدمات امدادی و درمانی است.

وی با قدردانی از این خیرنیک اندیش اظهار داشت: حضور و حمایت خیرین در کنار مجموعه سلامت یکی از عوامل موثر در تحقق اهداف نظام سلامت و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت: سلامت مقوله‌ای اجتماعی و مردمی است و بدون مشارکت مردم و خیرین تحقق نمی‌یابد و این گونه اقدامات روحیه‌ همبستگی و نوع‌دوستی را در جامعه تقویت می‌کند.

وی افزود: با احداث پایگاه اورژانس ۱۱۵، خدمات امدادی و اورژانسی به ۸ روستای منطقه و شهرک صنعتی مراغه سرعت و کیفیت بیشتری انجام می‌شود.

میری نژاد گفت: این اقدام خیرخواهانه در راستای توسعه خدمات فوریت‌های پزشکی در مناطق حاشیه‌ای و روستایی شهرستان مراغه انجام شده و گامی ارزشمند در جهت تحقق عدالت در سلامت و خدمت‌رسانی به مردم ولایی و شهیدپرور منطقه ورجوی به شمار می‌رود.