اهدای زمین برای احداث پایگاه اورژانس در روستای ورجوی مراغه
رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت: به همت خیر نیک اندیش در روستای ورجوی این شهرستان زمین برای احداث پایگاه اورژانس اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، میرموسی میری نژاد گفت: زمینی به مساحت ۴۰۶مترمربع توسط آقای حسن رمضان پور جهت احداث پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در مسیر جاده ورجوی مراغه اهدا شد.
میری نژاد افزود: هدف از ایجاد این پایگاه در روستای ورجوی تقویت خدمات فوریتهای پزشکی و تسهیل دسترسی مردم شریف منطقه ورجوی و شهرک صنعتی مراغه به خدمات امدادی و درمانی است.
وی با قدردانی از این خیرنیک اندیش اظهار داشت: حضور و حمایت خیرین در کنار مجموعه سلامت یکی از عوامل موثر در تحقق اهداف نظام سلامت و توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت: سلامت مقولهای اجتماعی و مردمی است و بدون مشارکت مردم و خیرین تحقق نمییابد و این گونه اقدامات روحیه همبستگی و نوعدوستی را در جامعه تقویت میکند.
وی افزود: با احداث پایگاه اورژانس ۱۱۵، خدمات امدادی و اورژانسی به ۸ روستای منطقه و شهرک صنعتی مراغه سرعت و کیفیت بیشتری انجام میشود.
میری نژاد گفت: این اقدام خیرخواهانه در راستای توسعه خدمات فوریتهای پزشکی در مناطق حاشیهای و روستایی شهرستان مراغه انجام شده و گامی ارزشمند در جهت تحقق عدالت در سلامت و خدمترسانی به مردم ولایی و شهیدپرور منطقه ورجوی به شمار میرود.