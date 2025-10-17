پخش زنده
امروز دَست آمریکا و اسرائیل جنایتکار برای تمامی مردم آزادی خواه و حق طلب دنیا رو شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه تیران در خطبههای نماز جمعه این شهر گفت: از ابتدای انقلاب تا کنون امدادهای الهی و رهنمودهای مقام معظم رهبری همه توطئههای دشمنان انقلاب اسلامی از جمله امریکا و اسرائیل را خنثی کرده است.
حجت الاسلام سیدمحمد بنی جمالی افزود: امروز مردم آزادی خواه دنیا بیدار شدند و چهره واقعی دشمنان بشریت در جهان را شناختند و این بزرگترین شکست و آغاز نابودی برای اسرائیل کودک کش و آمریکاست.