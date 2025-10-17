نماینده وزارت ورزش و جوانان گفت: امسال برای نخستین‌بار تمام مراحل برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرای بخش بانوان مسابقات جوجیتسو به‌دست بانوان انجام شده است که نشان از توانمندی مدیریتی زنان در عرصه ورزش کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، ناظر مسابقات جوجیتسو دختران و نماینده وزارت ورزش و جوانان از میزبانی شایسته استان البرز تقدیر کرد و گفت: امسال برای نخستین‌بار تمام مراحل برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرای بخش بانوان این رویداد به‌دست بانوان انجام شده است که نشان از بلوغ مدیریتی زنان در عرصه ورزش کشور دارد.

فهیمه‌ابراهیمی در حاشیه برگزاری هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر کشور در رشته جوجیتسو دختران که در سالن ورزشی الزهرا (س) ماهدشت برگزار شد گفت : این دوره از رقابت‌ها با حضور ۳۱ استان و مناطق آزاد کیش، انزلی و توابع تهران و با مشارکت ۲۸ فدراسیون و انجمن مستقل در ۴۰ رشته ورزشی در حال برگزاری است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع بیش از ۴ هزار ورزشکار، ۶۹۴ مربی و ۵۹۸ سرپرست که در مجموع بیش از ۵ هزار و ۲۸۴ نفر می‌شوند، به میزبانی ۲۸ استان در این رقابت‌ها حضور دارند.

وی با بیان اینکه در این مسابقات ۴۲ ورزشکار دختر در رشته جوجیتسو با مشارکت ۱۶ تیم از ۱۵ استان به همراه توابع استان تهران در این مسابقات به رقابت می‌پردازند، گفت: این مسابقات نشان از ظرفیت بالای این رشته در میان بانوان دارد.

وی عنوان کرد: المپیاد استعداد‌های برتر کشور صرفا یک رقابت ورزشی نیست بلکه بستری برای مدیریت علمی استعداد‌ها در ورزش بانوان است و یکی از کارکرد‌های اصلی آن ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از استعداد‌های دختران در رده‌های پایه است.

نماینده وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه در این مسابقات استعداد‌ها شناسایی می‌شوند، عنوان کرد: در این رویداد برای هر یک از ورزشکاران شناسنامه ورزشی اختصاصی صادر می‌شود تا سوابق رشد عملکرد و مسیر پیشرفت آنها به صورت نظامند ثبت و پایش شود.