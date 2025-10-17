

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس بنیاد مسکن شهرستان بردسکن، گفت: طرح نهضت ملی مسکن علاوه بر تأمین سرپناه، بستری برای ایجاد محیطی استاندارد و مدرن جهت زندگی خانوادگی فراهم می‌کند و ساکنان این واحد‌ها از دسترسی مناسب به خدمات شهری و امکانات رفاهی برخوردار خواهند بود.

رضا احمدی‌فر افزود: قرعه‌کشی در دو مرحله انجام شد؛ ابتدا برای ۳۸۰ متقاضی که آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی خود را واریز کرده بودند و سپس برای ۱۲۱۲ متقاضی دیگر که این مبلغ را پرداخت نکرده بودند و اقدامات اجرایی برای برندگان به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به چالش‌های مربوط به زمین ادامه داد:

وی ادامه داد: این مراسم برای سومین بار برگزار شد، اما خوشبختانه اکنون تمامی مراحل با دقت انجام شده و امیدواریم این طرح در آینده نزدیک به ثمر برسد.

در این مراسم، فرماندار شهرستان دکتر صفرنژاد و مهندس مدیح شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نیز حضور داشتند و حضور مسئولان نشان‌دهنده اهتمام جدی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن در شهرستان بردسکن است.