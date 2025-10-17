پخش زنده
به مناسبت هفته ملی کودک و هفته پارالمپیک، همایش «فرشتههای زمینی ۲» با حضور بیش از ۱۰۰۰ دانشآموز با نیازهای ویژه، خانوادهها، مربیان و مسئولان، در ورزشگاه بزرگ حیدریان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این برنامه، دانشآموزان با شور و نشاط در فعالیتهای ورزشی، تفریحی و گروهی شرکت کردند و تواناییها و استعدادهای خود را به نمایش گذاشتند.
هدف از برگزاری این همایش، تقویت روحیهی خودباوری، نشاط و مشارکت اجتماعی در میان دانشآموزان با نیازهای ویژه و نیز ترویج فرهنگ احترام و حمایت از توانمندیهای آنان عنوان شد.
همایش «فرشتههای زمینی ۲» با همکاری اداره آموزشوپرورش استثنایی، سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری و با حضور پرشور خانوادهها و دانش آموزان برگزار شد.