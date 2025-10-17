با حضور نائب رئیس مجلس، چندین طرح مختلف عمرانی، خدماتی، آموزشی و ورزشی در شهرستان فامنین به بهره برداری رسید و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، افتتاح آموزشگاه شبانه روزی دخترانه ریحانة النبی تجرک با اعتبار ۷ میلیارد تومان هزینه، افتتاح زمین چمن مصنوعی کانون علامه طباطبایی با اعتبار یک و نیم میلیارد تومان، اختصاص ۲۱ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات شهرستان فامنین به سالن ورزشی ۱۵۰۰ نفری و اختصاص ۱۵ میلیارد تومان برای تکمیل ساختمان هلال احمر و مجتمع فرهنگی هنری از جمله این طرح‌ها بود.

همچنین کلنگ ساخت مدارس ۱۲ کلاسه شهیده سمیه، ۳ کلاسه روستای زرقان و مجتمع چند منظوره آموزشی شهید جواد نقوی هم به زمین زده شد.

بازدید از رمپ ورود و خروج آزادراه همدان - ساوه به شهر فامنین، بازدید از ایستگاه راه آهن و بازدید از منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد پایان بخش سفر حمیدرضا حاجی بابائی، نائب رئیس و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی به شهرستان فامنین بود.