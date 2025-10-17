پخش زنده
استاندار قم بر تبدیل شدن ظرفیتهای بومگردی و گردشگری روستایی قم به فرصت اقتصادی پایدار تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنامجو صبح امروز با همراهی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، از روستاهای فوجرد و طینوج در بخش خلجستان بازدید کرد و گفت: ظرفیتهای بومگردی و گردشگری روستایی قم باید به فرصت اقتصادی پایدار تبدیل شود.
وی با حضور در کاروانسرای تاریخی طینوج که از بناهای دوره صفویه است، این اثر ارزشمند را از نزدیک مورد بازدید قرار داد.
استاندار قم همچنین در حاشیه این بازدید با جمعی از اهالی روستا گفتوگو کرد و در جریان درخواستها و مسائل آنان قرار گرفت.
بهنامجو در ادامه برنامه امروز، از کاروانسرای تاریخی البرز واقع در جاده کوه سفید از توابع بخش مرکزی قم هم بازدید کرد. این کاروانسرا متعلق به دوره قاجاریه است و در روستای البرز دهستان قمرود قرار دارد.
وی در حاشیه بازدیدها با اشاره به ظرفیتهای متعدد تاریخی و طبیعی استان قم، گفت: توسعه گردشگری روستایی و بومگردی، علاوه بر حفظ میراث تاریخی، میتواند به اشتغالزایی و رونق اقتصادی در روستاها منجر و باید با برنامهریزی دقیق به فرصتی پایدار تبدیل شود.