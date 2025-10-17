پخش زنده
کودکان مریوانی در آستانه برگزاری هجدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، با شرکت درمسابقه بزرگ نقاشی به استقبال این رویداد فرهنگی رفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در آستانه برگزاری هجدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، مسابقه بزرگ نقاشی ویژه کودکان با حضور مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، فرماندار مریوان و با استقبال گسترده کودکان و خانوادههای آنان در پارک شانو برگزار شد و فضایی شاد و هنری برای پرورش خلاقیت و استعدادهای جوان فراهم کرد.
مسابقه نقاشی که به تصویر کشیدن مفاهیم تئاتر و حفاظت از محیط زیست را ترویج میکند شاهد شرکت ۷۴۸ اثر هنری از نونهالان و کودکان شهر مریوان بود و همچنین، بیش از ۲۵۰۰ نفر از علاقهمندان به هنر به عنوان تماشاگر و حامی در این رویداد حضور یافتند.
نژاد جهانی فرماندار مریوان ضمن تاکید بر اهمیت ترویج فرهنگ و هنر در جامعه، گفت: هدف اصلی این رویداد ارتقاء فرهنگ و پرورش نسل کودک و نوجوان در زمینههای هنری است.
علی اصغر دریایی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان نیز با اشاره به قابلیتهای هنری کودکان از اهمیت این جشنواره و برگزاری برنامههای متنوع در آن سخن گفت.
دبیرخانه جشنواره اعلام کرد که برندگان نهایی مسابقه نقاشی پس از ارزیابی و داوری آثار در طول ایام برگزاری جشنواره معرفی خواهند شد و از ۱۸ نفر از برگزیدگان تجلیل به عمل خواهد آمد.
هجدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان از ۴ تا ۸ آبانماه برگزار خواهد شد.