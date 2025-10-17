پخش زنده
امام جمعه شهرستان بوکان گفت: پیروزی مردم فلسطین، ثمره ایستادگی، اتحاد و ایمان مردم مظلوم فلسطین بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ماموستا عباس احمدی امام جمعه شهرستان بوکان ضمن تبریک صمیمانه به مناسبت پیروزی اخیر مقاومت فلسطین در غزه گفت: این پیروزی را بایستی ثمره ایستادگی، اتحاد و ایمان مردم مظلوم، اما مقاوم فلسطین دانست.
ملا عباس احمدی با اشاره به جایگاه کرامت انسانی در تعالیم اسلامی، به مسئله مهم حفظ آبرو و شخصیت افراد در جامعه پرداخت و نسبت به تخریب چهرهها و انتشار مطالب نادرست در فضای مجازی هشدار داد.
ماموستا احمدی خواستار مسئولیتپذیری عمومی در قبال آبرو و شأن مردم شد و رسانهها و کاربران فضای مجازی را به رعایت انصاف، تقوا و اخلاق اسلامی فراخواند.
امام جمعه بوکان تأکید کرد: حفظ حرمت افراد و پرهیز از تهمت و افترا، نشانه ایمان و سلامت اجتماعی است و هرگونه بیمبالاتی در این زمینه میتواند آسیبهای جدی به وحدت و انسجام جامعه وارد کند.