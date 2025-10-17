به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیومرث سفیدی مدیر کل محیط زیست استان اردبیل، در جریان بازدید از منطقه حفاظت‌شده آق داغ در شهرستان خلخال، از نظارت و کنترل این منطقه با استفاده از دوربین‌ها و تجهیزات فنی پیشرفته خبر داد.

سفیدی با اشاره به اهمیت زیستی و حفاظتی این منطقه که نقش حیاتی در حفظ تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی استان دارد، تاکید کرد که بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظارتی، علاوه بر افزایش دقت کنترل، موجب تسهیل در روند حفاظت از این منطقه خواهد شد.

وی افزود: با استفاده از دوربین‌ها و تجهیزات پیشرفته و حضور مستمر محیط‌بانان، حفاظت از این گنجینه طبیعی به بهترین شکل ممکن انجام می‌شود.

در ادامه بازدید، مدیر کل محیط زیست استان از پاسگاه‌های محیط‌بانی منطقه بازدید و ضمن قدردانی از تلاش‌های محیط‌بانان، بر اهمیت حمایت‌های مستمر برای حفظ محیط زیست و تامین تجهیزاتی مناسب برای آنها تاکید کرد.