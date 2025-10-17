پخش زنده
با استفاده از دوربینهای نظارتی، حفاظت از منطقه حفاظتشده آق داغ تقویت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیومرث سفیدی مدیر کل محیط زیست استان اردبیل، در جریان بازدید از منطقه حفاظتشده آق داغ در شهرستان خلخال، از نظارت و کنترل این منطقه با استفاده از دوربینها و تجهیزات فنی پیشرفته خبر داد.
سفیدی با اشاره به اهمیت زیستی و حفاظتی این منطقه که نقش حیاتی در حفظ تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی استان دارد، تاکید کرد که بهرهگیری از فناوریهای نوین نظارتی، علاوه بر افزایش دقت کنترل، موجب تسهیل در روند حفاظت از این منطقه خواهد شد.
وی افزود: با استفاده از دوربینها و تجهیزات پیشرفته و حضور مستمر محیطبانان، حفاظت از این گنجینه طبیعی به بهترین شکل ممکن انجام میشود.
در ادامه بازدید، مدیر کل محیط زیست استان از پاسگاههای محیطبانی منطقه بازدید و ضمن قدردانی از تلاشهای محیطبانان، بر اهمیت حمایتهای مستمر برای حفظ محیط زیست و تامین تجهیزاتی مناسب برای آنها تاکید کرد.