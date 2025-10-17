سه روستای سهیلی در جزیره قشم، کندلوس در استان مازندران و شفیع‌آباد در استان کرمان با ویژگی‌های طبیعی و فرهنگی بی‌همتا، امروز به فهرست جهانی سازمان گردشگری (UN Tourism) پیوستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ روستای تاریخی شفیع‌آباد از توابع بخش شهداد کرمان، یکی از کهن‌ترین سکونت‌گاه‌های انسانی در حاشیه کویر لوت است که امروز ثبت جهانی شد .

این روستا با بافت خشتی، کوچه‌های باریک، قلعه قاجاری و نخلستان‌های کهن، نمونه‌ای شاخص از معماری و زیست پایدار در اقلیم خشک و کویری ایران به‌شمار می‌رود.

شفیع‌آباد در نزدیکی کلوت‌های شهداد، از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های طبیعی کویر لوت، قرار گرفته است و چشم‌انداز منحصربه‌فردی از تلاقی زندگی انسانی و طبیعت کویری را پیش‌روی بازدیدکنندگان می‌گذارد.

قلعه تاریخی شفیع‌آباد که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده، قلب فرهنگی روستا را شکل داده و روایتگر حضور انسان در دل بیابان طی بیش از دو قرن است.

مردم روستا با بهره‌گیری از شیوه‌های سنتی مدیریت آب و قنات، کشت نخل و استفاده از مصالح بومی، الگوی پایداری در زیست کویری را ارائه کرده‌اند.

ثبت جهانی شفیع‌آباد، علاوه بر حفاظت از میراث تاریخی، زمینه‌ساز رونق بوم‌گردی و اشتغال پایدار برای ساکنان محلی خواهد بود.

کارشناسان معتقدند ثبت این روستا ، نگاه جهانی به منطقه کویر لوت را تقویت می کند و جایگاه کرمان را در نقشه گردشگری جهان ارتقا دهد.

روستای کندلوس مازندران نیز که امروز در فهرست جهانی ثبت شد ، روستایی با هنر و معماری منحصر‌به‌فرد، بافت ارزشمند، افسانه‌های بومی مانند "مینا و پلنگ"، موزه کندلوس که ظرفیت‌های خاصی به این روستای تاریخی داده است.

پرونده کندلوس امسال برای سومین سال متوالی به سازمان جهانی ارسال شده بود تا این میراث ارزشمند مازندران، به‌عنوان یک روستای جهانی ثبت شود.

روستای سهیلی در جزیره قشم نیز که امروز در فهرست جهانی برترین روستای گردشگری قرار گرفت ، دارای جاذبه‌های گردشگری از جمله جنگل‌های حرا، سواحل زیبا، بادگیر، کوه‌های مجسمه‌ای و بادگیر‌ها است.

۴۷ اقامتگاه بومگردی، ۱۱ مرکز عرضه غذای محلی، ۱۴۵ فروند قایق گردشگری و ۳۰ غرفه صنایع دستی در این روستا راه اندازی شده است.

این روستا در سال ۱۴۰۲ جز هشت روستای برتر کشور قرار گرفت.