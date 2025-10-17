پخش زنده
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان، پس از درخشش در مراسم برترینهای سال ۲۰۲۵ آسیا، بعدازظهر امروز با استقبال فریده شجاعی وارد تهران شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بعد از افتخارآفرینی بزرگ فوتبال بانوان ایران در قاره آسیا، مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان که شب گذشته در مراسم برترینهای سال ۲۰۲۵ کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در شهر ریاض عنوان بهترین مربی زن آسیا را از آن خود کرد، بعدازظهر امروز وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شد.
در این مراسم، فریده شجاعی نایبرئیس فدراسیون فوتبال در امور بانوان، مهدی جهانشاهی، رییس کمیته آموزش، نادره درودیان، رییس دپارتمان بانوان به همراه بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان از سرمربی تیم ملی استقبال کردند و این موفقیت ارزشمند را به او تبریک گفتند.
کسب این عنوان، برگ زرینی در تاریخ فوتبال بانوان ایران محسوب میشود و نشانهای از رشد فنی، برنامهریزی و شایستگی مربیان ایرانی در عرصه فوتبال قاره آسیاست.