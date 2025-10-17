به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرماندار شهرستان سپیدان گفت: این شهرستان با دارا بودن تفرجگاه‌های طبیعی متعدد، چشمه سارها، رودخانه‌ها و آبشار‌های شاخص به عنوان تنها شهرستان ویژه گردشگری کشور و تنها شهرستان چهارفصل جنوب کشور شناخته می‌شود.

علیزاده افزود: آبشار مارگون، تنگ تیزاب، چله گاه کوچک و بزرگ و چشمه شش پیر از آبشار‌ها و تفرجگاه‌های طبیعی شاخص در این شهرستان است.

این شهرستان کوهستانی در دل کوه‌های زاگرس با ۱۷۰ روستای دارای قابلیت‌های گردشگری متعددی است و سالانه افزون بر ۵ میلیون گردشگر از نقاط مختلف کشور به سپیدان سفر می‌کنند.

وجود دو پیست اسکی سپیدان و پولاد کف امکان استفاده از ورزش‌های زمستانی و برفی را هم در این شهرستان برای مسافران فراهم کرده است.

اردکان مرکز شهرستان سپیدان در فاصله ۱۰۰ کیلومتری شمال شیراز قرار دارد.