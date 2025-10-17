امامان جمعه استان اظهار کردند: نبرد امروز جبهه استکبار با ملت‌های مؤمن، نبرد شناختی و تسلط بر ذهن و قلب‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، آنان به آتش بس در غزه اشاره کردند و افزودند باید از مکر دشمنان غافل نشد و با تقویت ایمان و حفظ روحیه مقاومت در برابر زیاده خواهی جبهه کفر ایستاد.

خطیبان جمعه استان در ادامه با انتقاد از گرانی‌ها بر لزوم کنترل قیمت‌ها و نظارت دقیق بر بازار تاکید کردند.

آنان با اشاره به میزبانی کردستان از مسابقات قرآن، انس با کلام الهی و پیروی از قرآن را موجب سعادت دنیا و آخرت دانستند.

رعایت تقوای الهی و عفاف حجاب، و پرهیز از اسراف و مدگرایی از دیگر فراز‌های امامان جمعه استان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بود.