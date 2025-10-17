کاشت نهال توسط ورزشکاران چوار در هفته تربیت بدنی
به مناسبت هفته تربیت بدنی؛ ورزشکاران چوار در روستای آبزا نهال کاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی، جمعی از ورزشکاران شهرستان چوار با حضور در روستای آبزا اقدام به کاشت نهال کردند.
این برنامه با هدف نهادینهسازی فرهنگ درختکاری در میان ورزشکاران برگزار شد و بیش از ۲۰ نفر از ورزشکاران رشتههای مختلف در آن شرکت داشتند.
«یوسف محمودی» مدیر منابع طبیعی شهرستان چوار در حاشیه این برنامه با اشاره به اجرای طرح ملی «کاشت یک میلیارد اصله نهال» در کشور گفت: این برنامه با همکاری اداره منابع طبیعی و اداره ورزش و جوانان شهرستان چوار برگزار شد و طی آن بیش از ۵۰ اصله نهال در منطقه کاشته شد.