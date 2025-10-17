\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0631\u0627\u0644\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u06af\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u06a9\u0646\u0627\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0631\u0627\u0647\u0648\u0631 \u0641\u0631\u0627\u062c\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0631 \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u062a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9 \u0648 \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n