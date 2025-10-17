در نهمین همایش ملی روز جهانی زنان روستایی و عشایری با شعار «زنان روستایی، محور انتقال دانش و تحقق امنیت غذایی در ایران» در سالن همایش شهید شاه‌ حسینی برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بردسکن گفت: تقدیر از خانم مرضیه حقیقت‌گو در سطح ملی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای زنان روستایی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی است و این موفقیت حاصل تلاش‌های مستمر ایشان در توانمندسازی بانوان و توسعه مشاغل خانگی در منطقه است.

حسین غلامی افزود: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بردسکن همواره از طرح‌های اشتغال‌زایی و کارآفرینی زنان روستایی حمایت کرده و این موفقیت‌ها انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه مسیر توسعه پایدار در روستا‌ها خواهد بود.

وی ادامه داد: این همایش با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و جمعی از فعالان حوزه زنان روستایی برگزار شد و با تجلیل از برگزیدگان، به کار خود پایان داد.

غلامی گفت: از خانم مرضیه حقیقت‌گو، بانوی فعال و کارآفرین روستایی از شهرستان بردسکن، تجلیل به‌عمل آمد و از خانم حقیقت‌گو، مدیرعامل صندوق خرد زنان روستایی نظام‌آباد و فعال حوزه مشاغل خانگی در زمینه خیاطی، به‌عنوان یکی از چهره‌های برگزیده این همایش معرفی شد.

وی همچنین منتخب جشنواره ایران‌مهر بوده و نقش مؤثری در توانمندسازی زنان روستایی منطقه ایفا کرده است.