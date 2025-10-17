پخش زنده
در پی کاهش شدید شمار بینندگان اخبار بی بی سی و افرادی که مجوز تماشای تلویزیون را در انگلیس میخرند، سازمان بی بی سی اعلام کرد، درصدد است تا از میزان اخبار شامگاهی خود بکاهد و به برنامههای تکراری بیافزاید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ "مجوز تماشای تلویزیون" در انگلیس، مجوزی است که هر دارنده تلویزیون رنگی در این کشور برای تماشای برنامههای تلویزیونی باید بهایش را بپردازد، این مجوز برای تماشا یا ضبط هر برنامه تلویزیونی زنده یا دیدن شبکههایی که برنامهها را به صورت برخط پخش میکنند و همچنین دستیابی به برنامههای پیشین بی بی سی، لازم است که بهای این مجوز امسال به ۱۷۴.۵ پوند افزایش یافته است.
به نوشته روزنامه دیلی میل، با کاهش شمار افرادی که "مجوز تماشای تلویزیون" در انگلیس میخرند، بودجه بی بی سی کاملا کاهش یافته است و فقط پارسال، ۳۰۰ هزار خانوار انگلیسی، دیگر این مجوز را نخریدند.
روزنامه دیلی میل نوشت: بی بی سی اعلام کرده است، به علت کمبود بودجه، از برنامههای روزانه از جمله اخبار شامگاهی کم خواهد کرد و همچنین برنامهها را در ساعات شب بیشتر تکرار می کند.
براساس مقررات نهاد ناظر بر رسانه در انگلیس، "آفکام" شبکههای تلویزیونی یک و دو بی بی سی، باید سالانه دستکم ۴۵۰ ساعت اخبار و برنامههای مربوط به امور جاری کشور بسازند و پخش کنند که ۱۰۶ ساعت از این میزان باید در ساعات پر بیننده، یعنی از ساعت ۱۸ تا ۲۲:۳۰ پخش شود، براساس این مقررات شبکه یک بی بی سی باید دستکم ۴۵ ساعت برنامه از این نوع تولید و پخش کند.
دیلی میل نوشت: با توجه به کمبود بودجه اکنون بی بی سی در صدد است از "آفکام" بخواهد درباره تعهدات این سازمان، تجدیدنظر کند.
شماری از کارشناسان یکی از علتهای رویگردانی مردم از بی بی سی را لاپوشانی این رسانه دولتی انگلیس از جنایات رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان به ویژه در غزه و پشتیبانی از سیاستهای آمریکا میدانند.
سانسور اخبار فجایع غزه از دیگر انتقادهای شدید از بی بی سی است که سبب شد چندین تظاهرات بزرگ حمایت از فلسطین در اعتراض به رویکرد بی بی سی در قبال فجایع غزه از برابر آن برگزار شود.
در هر تظاهرات ضد اسرائیل در لندن نیز قشرهای مختلف مردم با شعار «بی بی سی شرمت باد» خشم و انزجار خود را از رویکردهای این رسانه دولتی انگلیس ابراز میکنند.