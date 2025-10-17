به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی گیلان گفت: کشاورزان گیلانی می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات بیمه‌ای یا شعب بانک کشاورزی استان محصولات دامی شان را بیمه کنند.

پیمان عبدالهی فر با بیان اینکه در سال جاری ۶۴۰ نفر از کشاورزان محصولات دامی، طیور، و محصولات شیلاتی شان را بیمه کردند گفت: بیشتر این افراد به ترتیب مرغداران، دامداران و زنبور داران هستند.

وی افزود: با توجه به اهمیت سلامت محصول ارائه شده به مردم، امنیت غذایی و سلامت جامعه در استان ۶۰ مرکز نمایندگی بیمه در استان داریم که افراد می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات بیمه‌ای یا شعب بانک کشاورزی استان محصولات دامی شان را بیمه کنند.

معاون خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی گیلان گفت: سرما، خشکسالی و باران سیل آسا بیشترین خطرات را برای محصولات کشاورزی و دامی دارند.