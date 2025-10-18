رویداد ملی ایران جان ، فارس ایران که در چهارمین ایستگاه خود به فارس رسید، مردم را با توانمندی های استان فارس آشنا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رویداد ملی ایران جان ، فارس ایران که در چهارمین ایستگاه خود به فارس رسید، مردم کشورمان را از نوزدهم تا ۲۵ مهر از قالب رسانه ملی با توانمندی ها، ظرفیت‌ها و داشته‌های استان فارس آشنا کرد.

پیاده روی خانوادگی در روز پایانی ایران جان_فارس ایران در کلان شهر شیراز برگزار شد و شرکت کنندگان در این مراسم از انعکاس ظرفیت ها و توانمندی های فارس در شبکه های ملی سخن گفتند.