هفتمین المپیاد استعداد‌های برتر تیراندازی باکمان دختران کشور

هفتمین دوره المپیاد ورزشی تیراندازی با کمان استعدادهای برتر کشور با حضور ۱۵۰ ورزشکار از ۲۷ استان در رشته‌های ریکرو و کامپوند در همدان برگزار شد.
عکاس :ماجده شیردل
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ - ۱۸:۲۵
