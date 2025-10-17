رالی بزرگ خانوادگی بسیج اساتید به عنوان مسیر افتخار، نشاط و همدلی در اصفهان برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسوول بسیج اساتید استان اصفهان گفت: به مناسبت هفته تربیت بدنی و گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، رالی اتومبیل‌رانی خانوادگی بسیج اساتید با عنوان مسیر افتخار، نشاط و همدلی برگزار شد.

محمد باقری با بیان اینکه این مسابقه از گلستان شهدای اصفهان آغاز شد و تا ارگ تاریخی شهر محمدآباد جرقویه ادامه داشت، افزود: در این رالی ۲۰۰ نفر از اساتید و کارکنان بسیجی دانشگاه‌های سراسر استان حضور داشتند.