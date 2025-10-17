هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال استان آذربایجان غربی با ترکیبی از برد‌های پرگل، شکست‌های نزدیک و تساوی‌های هیجان‌انگیز برگزار شد و رقابت‌ها را بیش از پیش داغ کرد.

هفته‌ای پر از گل، هیجان و رقابت در لیگ برتر فوتبال آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال استان آذربایجان غربی فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵ جام شهدای خدمت با انجام شش دیدار هیجان‌انگیز امروز جمعه ۲۵ مهرماه برگزار شد.

در یکی از دیدار‌های حساس، سینگان اشنویه موفق شد با نتیجه ۲ بر ۱ پاس ارومیه را شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند را کسب کند. اورین خوی با نمایش مقتدرانه، محمدیار نوین را ۴ بر ۰ مغلوب کرد و جایگاه خود را در جدول تثبیت کرد.

پاریزه پیرانشهر نیز، گوگ تپه مهاباد را با نتیجه ۱ بر ۰ پشت سر گذاشت. بازی تماشایی و پرگل امید آفرینان میاندوآب و حاجی خوش مهاباد با نتیجه ۳ بر ۳ به پایان رسید که نشان از قدرت هجومی دو تیم داشت.

همچنین آسایش میاندوآب و آگرین سردشت در یک بازی متعادل، بدون گل مساوی کردند. در آخرین دیدار، روناهی ارومیه با برتری ۲ بر ۱ مقابل شهدای شاهیندژ، سه امتیاز دیگر به دست آورد تا رقابت‌ها همچنان نفس‌گیر ادامه داشته باشد.

این هفته، فوتبال دوستان استان شاهد نمایش‌های جذاب و تلاش تیم‌ها برای صعود به صدر جدول بودند.