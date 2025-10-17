پخش زنده
برخی از جریانها در مدیریت شهری یا فرهنگی، زیارت را فقط میراث ملی یا جاذبه گردشگری میبینند، در حالی که زیارت در منطق اسلام، مکتب تربیت و عدالت خواهی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختتامیه دوره آموزشی الگوی حکمرانی شهری زیارت محور در مشهد گفت: اگر قرار است از ظرفیت گردشگری مذهبی استفاده شود، باید جهت آن توحیدی باشد، نه تجاری.
حسن رحیم پور ازغذی افزود: نباید با الگوگیری از غرب، شهرهای زیارتی را به مراکز مصرف و تفریح تبدیل کنیم، زیارت مقولهای انسان ساز است از اینرو نباید فقط آمار ورود گردشگر را در شهر بالا ببریم.
وی ادامه داد: آیا جامعهای که آمار طلاق، فساد اقتصادی و دروغ دارد میتواند نماد جامعه اسلامی و پر از زائر و عزادار باشد؟ باید بدانیم که معنویت در آن جامعه صوری شده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: نباید زیارت را به گردشگری مذهبی تقلیل دهیم، هرچند زیبایی و امکانات شهری لازم است، اما اصل، معرفت و تأثیر تربیتی زیارت است.
رحیم پور افزود: اگر به همین روایت امام رضا (ع) توجه شود که میفرمایند اگر در خانه، جامعه، سیاست و بازار دروغ نگوییم بسیاری از مشکلات دنیوی جامعه برطرف میشود و اعتمادها باز میگردد.
وی ادامه داد: زیارت باید منجر به ترویج همین الگو و سبک زندگی دینی در جامعه شود.
رحیم پور ازغدی گفت: مدیریت شهری باید هم به دنیا و هم به شعور مردم برسد، برخی فکر میکنند شهرداری علاوه مادیات مردم باید مسئول حفاظت از شرف مردم هم باشد.
وی افزود: اینکه هدف اصلی زیارت را ندانیم و از طرفی تشیع فقط به عزاداری و زیارت خلاصه شود، انحراف است.
وی ادامه داد: هر زیارتی که جامعه را به توحید و عدالت نزدیک نکند و منجر به تحقق عدالت نشود زیارت نیست، بلکه انحراف است.
رحیم پور به بیان برخی بدعتها در مساله زیارت پرداخت و گفت: شمع روشن کردن در حرم امام رضا (ع) که بازمانده از عادات انحرافی در دوران رژیم گذشته است و برخی رفتارهای این چنینی همه بدعت است.
وی با بیان اینکه معنای توسل، زیارت و شفاعت نیز تغییر کرده است،افزود: اینگونه میگویند که شیعه هر کار میخواهد بکند، بعد با یک شفاعت همه گناهها بخشیده میشود بدعت است، در حالی شفاعت و توسل همه ابزار رشد توحیدی است، اما شفاعت را به راحت طلبی معنا کردهایم.
وی با اشاره به برخی اماکن مذهبی کنونی در کشور ادامه داد: حتی یک روایت ندیدهام که وقتی امام زمان (عج) بیایند شروع به مسجدسازی و حسینیهسازی کنند، اما روایت دیدهام که ایشان اقدام به تخریب مساجد کنند، مساجدی که مثل کاخ ساخته شدهاند، ایشان مساجد زینت شده را خراب میکنند.