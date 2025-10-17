برداشت ۱۵ هزار تن برنج از شالیزارهای میانه
فرماندار میانه با اشاره به اینکه ۱۵ هزار تن برنج از شالیزارهای میانه برداشت شده است گفت: کشاورزان الگوی کشت برنج را رعایت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، محمدرضا مشایخی در بازدید از شالیزارهای شهرستان میانه از برداشت ۱۵ هزار تن برنج از ۶ هزار هکتار شالیزار زیرکشت میانه خبر داد و گفت: امسال به طور مستقیم و غیر مستقیم ۱۸ هزار نفر در تولید محصول برنج اشتغال داشتند و این محصول که به عنوان یکی از مهمترین بخش سبد غذایی خانوادهها به شمار میرود گردش مالی ۴.۵ همت را برای اقتصاد شهرستان در بر داشته است.
وی به تغییرات اقلیمی و کمبود آب اشاره کرد و گفت: با توجه به پیش بینیهای انجام شده و کمبود بارش و نزولات آسمانی کشاورزان الگوی کشت ابلاغی جهاد کشاورزی را رعایت کنند تا در برداشت محصول متضرر نشوند.