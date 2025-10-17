پخش زنده
بزرگترین رویداد طنز کشور با تجلیل از برترینها به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نخستین جشنواره فیلمهای کمدی زنجان با هدف پاسداشت هنر طنز و ایجاد فضای شاد فرهنگی برای شهروندان برگزار شد و با استقبال گسترده هنرمندان و علاقهمندان به سینما همراه بود.
این جشنواره با همت انجمن سینمای جوان استان برای انتقال تجربههای آموزشی و فرهنگی پیش کسوتان این هنر به نسل جدید طرح ریزی و بیش از ۷۰ فیلم به دبیرخانه آن ارسال شد.
در این جشنوار ۲۴ اثر شامل ۱۴ اثر داستانی کوتاه پنج اثر پویانمایی و پنج اثر داستانی بلند برای داوری انتخاب شد.
«وانتافه» و «نوشابه مشکی» جایزه بزرگ «رضا ژیان» گرفتند.
در بخشی از مراسم، از استاد فقید رضا ژیان، هنرمند زنجانی، تجلیل شد.
رضا ژیان، هنرمند نامآشنای سینما و تلویزیون، در سال ۱۳۲۸ در زنجان متولد شد. او بازیگر، کارگردان و نویسندهای توانمند بود که در آثار ماندگاری همچون مومیایی ۳ و مسافر ری نقشآفرینی کرد.