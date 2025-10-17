برگزاری نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی در خوی و چایپاره
نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در شهرستانهای خوی و چایپاره همزمان با سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ در این دوره از انتخابات، ۳۶ نفر از جامعه پزشکی منطقه شامل ۱۰ پزشک، ۲ داروساز، ۲ دندانپزشک، یک ماما و یک نفر از گروه لیسانسههای دارای پروانه فعالیت، برای عضویت در هیئتمدیره سازمان نظام پزشکی خوی و چایپاره نامزد شدند.
فرآیند رأیگیری از ساعت ۷ صبح تا ۱۷ عصر در محل دانشکده علوم پزشکی خوی برگزار شد و اعضای جامعه پزشکی با حضور پرشور خود، نمایندگانشان را برای دوره جدید نظام پزشکی برگزیدند.
دکتر حمیدرضا عمرانی، رییس دانشکده علوم پزشکی خوی در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما گفت:«انتخابات نظام پزشکی، فرصتی برای حضور آگاهانه جامعه پزشکی در تصمیمگیریهای صنفی و حرفهای است. مشارکت فعال پزشکان، دندانپزشکان و سایر گروههای درمانی در این رویداد، بیانگر تعهد آنان به ارتقای کیفیت خدمات سلامت و صیانت از جایگاه حرفه پزشکی است.»
وی افزود: «نظام پزشکی نهادی مؤثر در ساماندهی امور صنفی، حفظ حرمت جامعه پزشکی و افزایش اعتماد عمومی به خدمات سلامت است. برگزاری منظم انتخابات موجب شفافیت، پویایی و انسجام در فعالیتهای صنفی میشود.»
دکتر عمرانی با اشاره به روند برگزاری انتخابات تصریح کرد:«این دوره از انتخابات نظام پزشکی بهصورت تمام الکترونیک برگزار شد و تمام مراحل رأیگیری از طریق سامانه اختصاصی سازمان نظام پزشکی و با نظارت هیئت اجرایی و بازرسان رسمی انجام گرفت تا دقت و سلامت انتخابات بهطور کامل تضمین شود.»
رییس دانشکده علوم پزشکی خوی اظهار امیدواری کرد با انتخاب افراد متخصص و دلسوز، هیئتمدیره جدید بتواند در راستای ارتقای وضعیت رفاهی جامعه پزشکی، تقویت همبستگی صنفی و بهبود کیفیت خدمات سلامت در شهرستانهای خوی و چایپاره گامهای مؤثری بردارد.
گفتنی است نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی بهصورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد و هدف آن، مشارکت فعال جامعه پزشکی در مدیریت صنفی و ارتقای نظام سلامت است.