به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نقده از فراخوان اولین جشنواره تئاتر مونولوگ با عنوان شایلی در شهریور ماه خبر داد و افزود: از ۲۰ اثر رسیده به این جشنواره ۱۰ اثر به مرحله بازبینی راه یافته است.

مهدی عباس نژاد از حضور بازیگران، نویسندگان و کارگردانان جوان خبر داد و تصریح کرد : اهداف این جشنواره بازآفرینی مفاهیم اخلاقی، اجتماعی، تاریخی و ملی، خصوصا نمایش‌های فولکلور و محلی، حماسه ملی و مقاومت، تقویت انسجام ملی و روحیه دفاع از وطن، ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی تئاتری، تولید آثار هنری بومی، زنده نگه داشتن روایت‌های کهن، افسانه‌ها و ادبیات شفاهی اقوام و دغدغه‌های جوانان و نوجوانان معاصر است.

این جشنواره ۲۴ و ۲۵ مهر ماه برگزار و به آثار برتر (اول، دوم و سوم) جوایزی اهدا شد.