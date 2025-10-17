پخش زنده
امروز: -
نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی با حضور اعضا همزمان با سراسر کشور در مهاباد نیز برگزار شد و ۲۶ کاندیدا در گروههای مختلف برای کسب ۱۷ کرسی هیئت مدیره رقابت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی همزمان با سراسر کشور در مهاباد برگزار شد.
جمال حلاجزاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد، اعلام کرد که این انتخابات از صبح امروز با نظارت کامل عوامل اجرایی انجام شد؛ در شهرستان مهاباد، تعداد اعضای ماده ۴ آییننامه ۹۴۴ نفر میباشد و ۲۶ نفر به عنوان کاندیدا در گروههای مختلف ثبتنام کردهاند.
وی افزود: این کاندیداها شامل ۱۵ پزشک، ۴ دندانپزشک، ۲ داروساز، ۱ کارشناس علوم آزمایشگاهی، ۲ مامایی و ۲ کارشناس پروانهدار هستند. از میان این افراد، ۱۷ نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مهاباد انتخاب خواهند شد.