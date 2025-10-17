خطیب نماز جمعه اراک: جنایت مستکبران در غزه ماهیت کثیف و خونخوار آمریکا، رژیم صهیونی و غرب را برای جهانیان آشکار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جنایت مستکبران در غزه ماهیت کثیف و خونخوار آمریکا، رژیم صهیونی و غرب را برای جهانیان آشکار کرد.

آیت الله دری نماینده ولی فقیه در استان و امام جنعه اراک در خطبه‌های نماز جمعه مرکز استان گفت: خون مطهر شهدا به خصوص زنان و کودکان در غزه نقاب از چهره کثیف استکبار انداخت و دنیا ماهیت خونخوار و جنایتکار آمریکا، رژیم کودک کش صهیونی و حامیان آن را به خوبی شناخت و آزادگان در سراسر دنیا نفرت و بی زاری خود از این جنایتکاران را فریاد زدند.

امام جمعه اراک افزود: سیاست استکبار بر جنگ و خونریزی استوار است و آمریکای جنایتکار در طول تاریخ با چپاول منافع نلت‌ها و جنگ و خونریزی اهداف شیطانی خود را در دنیا دنبال کرده و در دو سال گذشته هم با حمایت مالی، نظامی و سیاسی از رژیم جنایتکار صهیونی شریک جرم جنایت‌های صهیونیست‌ها در غزه و لبنان و منطقه هستند.

آیت الله گفت: نمایش رئیس جمهور آمریکا در اجلاس مصر نمایش تمسخر و تحقیر سران دولت ها‌ی شرکت کننده در این اجلاس بود، اما غافل از اینکه خون‌های ریخته شده با این نمایش‌ها و تظاهر به صلح طلبی‌ها شسته نخواهد شد و افکار عمومی دنیا فریب این نمایش‌ها را نخواهد خورد.

روز جهانی مبارزه با فقر، توسعه صادرات، مبارزه با فساد، سوق دادن اعتبارات بانکی به سمت تولید و اشتغال و همچنین گرامیداشت سالروز شهادت حاج آقا مصطفی خمینی از دیگر موضوعات طرح شده در خطبه‌های نماز جمعه اراک بود.