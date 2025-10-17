ضرورت ایجاد ثبات و نظارت بر بازار
امام جمعه خوی با اشاره به دغدغههای اقتصادی مردم و لزوم نظارت دقیق بر بازار گفت: دولت در این زمینه مسئولیت سنگینی دارد و باید با کنترل نوسانات قیمتی و تأمین به موقع کالاهای اساسی، آرامش بازار و امنیت غذایی جامعه را تضمین کند.
؛ نمازجمعه این هفته شهرستان خوی به امامت حجتالاسلام حجت قاسمخانی، امام جمعه شهرستان، مسائل اقتصادی، وضعیت معیشتی مردم، تحولات منطقه و مواضع اخیر آمریکا مورد توجه قرار گرفت.
وی همچنین از اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی خواست با رعایت انصاف، از گرانفروشی، احتکار و سوءاستفاده از نیاز مردم پرهیز کنند و با همکاری و همدلی به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کنند.
امام جمعه خوی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه، طوفان الاقصی را نقطه عطفی در تاریخ مقاومت دانست و گفت این رخداد افسانههای مظلومنمایی، اقتدار و امنیت رژیم صهیونیستی را در هم شکست و افکار عمومی جهان را به حمایت از مردم فلسطین سوق داد. وی افزود مقاومت مردم غزه، فریاد مظلومیتی بود که سالها در سکوت جهانیان نادیده گرفته میشد.
حجتالاسلام قاسمخانی همچنین به اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا در اجلاس شرمالشیخ اشاره کرد و گفت این مواضع نشان از سیاست دوگانه واشنگتن دارد که از یکسو دم از صلح میزند و از سوی دیگر از حملات تجاوزکارانه دفاع میکند. وی تأکید کرد تنها راه مقابله با چنین رویکردهایی، اتحاد، اقتدار و استقامت در برابر زیادهخواهی دشمنان است.
امام جمعه خوی در پایان از مردم، اصناف و مسئولان خواست در شرایط کنونی با حفظ آرامش اجتماعی، از تضعیف روحیه عمومی و گسترش نگرانیهای اقتصادی پرهیز کنکک و در کنار دولت برای تحقق عدالت و رفاه عمومی تلاش نمایند